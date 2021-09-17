В связи с тем что telegram по не понятным мне причинам частично ограничил возможности управления нашими группами и каналами, Начался в постепенный переезд в новые аналогичные места, параллельно работают старые.
Пока только на этот канал подписывайтесь, остальные позже покажу. Кроме того чтобы Вы были на связи, эта подписка тем что, это чуть ли не единственный метод как не пускать в группы ботов которые почти месяц шлют спам как сумасшедшие... К сожалению, не могут понять простую вещь, если в голове пустота, так ты хоть весь telegram в спаме утопи, мозги не появятся...
Пока только на этот канал подписывайтесь, остальные позже покажу. Кроме того чтобы Вы были на связи, эта подписка тем что, это чуть ли не единственный метод как не пускать в группы ботов которые почти месяц шлют спам как сумасшедшие... К сожалению, не могут понять простую вещь, если в голове пустота, так ты хоть весь telegram в спаме утопи, мозги не появятся...
Работа в эскорт агентствах pinned «В связи с тем что telegram по не понятным мне причинам частично ограничил возможности управления нашими группами и каналами, Начался в постепенный переезд в новые аналогичные места, параллельно работают старые. Пока только на этот канал подписывайтесь, остальные…»